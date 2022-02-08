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Cumhurbaşkanı Tatar halen pozitif

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Cumhurbaşkanı Tatar halen pozitif

Koronavirüs pozitif olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık durumuyla ilgili Gündem Kıbrıs’a internet üzerinden açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak sağlık durumu, hükümet kurma çalışmaları, Kıbrıs sorunu ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu, dün akşam yaptırdığı test sonucunun negatife döndüğünü ancak bu sabah yaptırdığı testin sonucunun ise yeniden pozitif çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, izolasyon sürecinin devam ettiğini aktardı.

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