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Cumhurbaşkanı Tatar Golf Federasyonu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Golf Federasyonu Başkanı Ali Ratip Doğruer ve Federasyon yönetimini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Tatar Golf Federasyonu heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, özellikle turizm bölgelerinde  golfun yaygın olduğunu belirterek, gençlerin de golfa teşvik edilmesinin önemli olduğu düşüncesini paylaştı.
Golf Federasyonu’nun golf kültürünü ve sporunu yaygınlaştırmak için yürüttüğü projelere destek belirten Cumhurbaşkanı Tatar, golfun, iklim koşullarının da uygunluğu dolayısıyla turizm açısından ülkeye  önemli katkı sağlayacağını ifade etti.
Golfun bir kültür ve spor etkinliği olarak ülkede tanıtılması ve yaygınlaşmasının ülke imajına olumlu yansımasının olacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.
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