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Cumhurbaşkanı Tatar, Fatih Terim’le görüştü

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Cumhurbaşkanı Tatar, Fatih Terim’le görüştü
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) iş birliği çerçevesinde düzenlenen antrenör gelişim seminerine katılmak için KKTC’de bulunan duayen teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek görüştü.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Fatih Terim arasında gerçekleşen görüşmede, yıllardır Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız spor ambargosu ve kısıtlamalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurt içi ve yurt dışında üst düzey görevlerde bulunan Fatih Terim’in, Kıbrıs Türkü’ne uygulanan çağ dışı spor ambargosunun kaldırılmasına yönelik fikirlerinin oldukça önemli olduğunu belirterek insanlık dışı spor ambargolarının kaldırılmasına dair çabaların büyük bir kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi. 
Görüşmede, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu da yer aldı.
 
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