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Cumhurbaşkanı Tatar, Fas'ta meydana gelen deprem dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fas'ta meydana gelen deprem dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Tatar, Fas'ta meydana gelen deprem dolayısıyla taziye mesajı yayımladı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fas'ta meydana gelen deprem dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında; "Fas'ta meydana gelen depremde 2 binin üzerinde can kaybının olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Son yüzyılda ülke tarihinde yaşanan en büyük depremde yaşamını yitirenlere Allah’tan  rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
 
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