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Cumhurbaşkanı Tatar, Engelliler Dayanışma Derneği heyetini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, Engelliler Dayanışma Derneği heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Üyesi Ömer Suay ile Dernek Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşknlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Ömer Suay’ın ortaya koyduğu çaba ve derneğin yürüttüğü çalışmaları takip ettiğini belirterek, tüm üyelere sağlık ve başarı diledi.
Görme engellilere yönelik projelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ve Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Örgütleri İletişim Koordinatörü Latif Akça da hazır bulundu.
 
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