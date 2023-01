Cumhurbaşkanı Tatar: “Dr. Küçük, toplumsal varoluşun sembol ismi oldu”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün, ilkeli duruşu, mütevazı kimliği, halkının nabzına her daim hâkim olmasıyla Kıbrıs Türkü’nün yakın tarihine damga vurduğunu belirterek, idealist ve mücadeleci kimliğiyle toplumsal varoluşun sembol ismi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 39’uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar mesajında, Kıbrıs Türk halkının toplumsal varoluş ve özgürlük hareketinin lider siyasi ismi, bir ilim insanı olarak doktor hem de bir gazeteci olarak Kıbrıs Türkü’nün ilham ve güç kaynağı olan Dr. Fazıl Küçük’ü, ebediyete intikalinin 39’uncu yıl dönümünde saygı, hürmet ve özlemle andığını belirtti.

Dr. Küçük’ün, ömrünü, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığına, özgürlüğüne ve egemenliğine adadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Küçük’ün, ilkeli duruşu, mütevazı kimliği, halkının nabzına her daim hâkim olmasıyla Kıbrıs Türkü’nün yakın tarihine damga vurduğunu, idealist ve mücadeleci kimliğiyle toplumsal varoluşun sembol ismi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu sene, 40’ıncı yaşını kutlayacağımız egemen devletimizi, tarih mirasımıza uygun ve müktesep haklarımıza sahip çıkarak, attığımız siyasi adımlara hak ettiği mertebeye ulaştırmak adına kararlılıkla toplumsal birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmek, Dr. Fazıl Küçük’ün bize bıraktığı mirasa karşı en önemli sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Ortaklık cumhuriyetinden silah yoluyla kovulan Kıbrıs Türkü’nün, yıllarca şiddetin her türlü biçimine maruz kaldığını, özgür, güvenlik içerisinde ve onurlu bir yaşama ulaşma uğruna türlü bedeller ödediğini, bugün müktesep haklarına sahip çıktığını tüm dünyaya haykırdığını belirten Tatar, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk tarafı olarak Kıbrıs’ta müzakere yolu ile adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın yolunun, mevcut iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini yinelemekte fayda görüyorum.

Kıbrıs Türk halkının özünde var olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tanınması ve bu yolla adadaki iki mevcut devlet arasında bir iş birliği ilişkisini tesis etmek üzere Cenevre’de Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde tüm dünyaya bildirdiğimiz yeni siyasetimizi savunmak, gelecek nesillerin huzur, refah ve güvenlik içinde yaşaması, bölgemizin istikrara kavuşması adınadır.”

-“Anavatan Türkiye olmadan, Kıbrıs Türkü’nün güvenlik ve özgürlüğünün tesis edilmesi mümkün değil”

Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün de defalarca altını çizdiği üzere, Anavatan Türkiye olmadan, Kıbrıs Türkü’nün güvenlik ve özgürlüğünün tesis edilmesinin mümkün olmadığına vurgu yaptı.

Dr. Fazıl Küçük’ü, vefatının 39’uncu yıl dönümünde saygı ve sevgiyle anan Tatar, “Kıbrıs Türk halkına gösterdiği yoldan ilerlemekte kararlı olduğumuzu, ilkeleri ve ideallerini gelecek nesillere her hâl ve koşulda anlatmayı görev bildiğimizin altını çizmekte fayda görüyorum” ifadelerine yer verdi.