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Cumhurbaşkanı Tatar da yangın bölgesindeydi

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Cumhurbaşkanı Tatar da yangın bölgesindeydi

Karşıyaka köyünün güney batı kısmındaki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Yangın bölgesine giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yetkililerden bilgi aldı.

Yangın haberini alır almaz bölgeye geldiğini söyleyen Tatar, “Olağanüstü bir gayret var, köylüler, muhtar, itfaiye ekipleri, Sivil Savunma herkes burada” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuyla ilgili olarak Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in (BM) de bilgilendirildiğini, helikopter ihtiyacının olabileceğini de belirtti. 

Tatar, Dışişleri Bakanlığı ve Özel Temsilcisi Ergün Olgun’la da istişarelerde bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, alevlerin ilerleyip dağın diğer tarafına geçmemesi için çaba harcandığını vurguladı.

Başbakan Ersan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu da bölgeye giderek çalışmaları yerinde incelediler.  Başbakan Saner, gelişmelerin yakından takip edildiğini, yangınla ilgili olarak da Başbakanlıkta bir kriz masası oluşturulduğunu aktardı.

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