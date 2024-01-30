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Cumhurbaşkanı Tatar, bugün BMGS Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Holguín’i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’ı kabul edecek.

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Cumhurbaşkanı Tatar, bugün BMGS Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Holguín’i kabul edecek
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Tatar-Holguín görüşmesi, bugün saat 11.30’da Cumhurbaşkanlığı'nda yer alacak.
Holguín, Cumhurbaşkanı ile görüşmesi öncesinde Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelecek.
BMGS Antonio Guterres tarafından Kıbrıs Şahsi Temsilci görevine atanmasının ardından Kolombiyalı diplomat, adada iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ortak zemin arayışında bulunmak üzere adaya ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.
Kıbrıs’taki BM’den yapılan açıklamaya göre Holguín, adadaki temasları kapsamında, liderlerin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de bir araya gelecek.
Holguín, dün, BM kontrolündeki ara bölgede bulunan karargâhı ziyaret ederek, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ile görüşmüştü.
 
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