Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temasları kapsamında bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu görüşmeleri dolayısıyla New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, bugün KKTC saati ile 19.45’te (New York saati ile 12.30) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.