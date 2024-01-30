banner913
banner932
Büyük korku ve panik yaşandı
Büyük korku ve panik yaşandı
83 0
BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Holguin Kıbrıs'ta
BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Holguin Kıbrıs'ta
14 0
 
Meteoroloji “etkili yağış ve fırtına uyarısı” yaptı
Meteoroloji “etkili yağış ve fırtına uyarısı” yaptı
112 0
20 yaşındaki genç, uyanık beyin ameliyatıyla şifa buldu
20 yaşındaki genç, uyanık beyin ameliyatıyla şifa buldu
29 0
Vatandaşlıklar için AB’ye şikayet yağdı
Vatandaşlıklar için AB’ye şikayet yağdı
60 0
Gençler, Kartal avladı
Gençler, Kartal avladı
105 0
KYRENIA CUP U14 tamamlandı
KYRENIA CUP U14 tamamlandı
20 0
banner1012
banner985

Cumhurbaşkanı Tatar, BMGS Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Holguín’i kabul etti

banner974
Cumhurbaşkanı Tatar, BMGS Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Holguín’i kabul etti
banner971
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’ı kabul etti.

Tatar-Holguín görüşmesi, saat 11.30’da başladı.
Cumhurbaşkanlığında yer alan görüşmede Holguín’a, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart eşlik ediyor.
Holgiun ve heyetini, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil karşıladı.
Holguín, Tatar ile görüşmesi öncesinde, Rum lider Nikos Hristodulidis ile sabah saatlerinde bir araya gelmişti.
BMGS tarafından göreve atanmasının ardından Kolombiyalı diplomat, adada iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ortak zemin arayışında bulunmak üzere adaya ilk ziyaretini yapıyor.
Holguín, adadaki temasları kapsamında sivil toplum örgüt temsilcileriyle de bir araya gelecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.