Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında “spor ambargolarına” yönelik toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen üst düzey toplantıda, KKTC’nin ilerleyen dönemlerde İslam Dayanışma Oyunları başta olmak üzere düzenlenecek bazı uluslararası ölçekteki organizasyonlarda yer alabilmesine ilişkin adımlar görüşüldü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında “Kıbrıs Türk gençliğine yönelik yıllardır uygulanan insanlık dışı spor ambargolarına yönelik atılması düşünülen adımlar” konusunda toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığındaki toplantıya, Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve ilgili bürokratlar katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen üst düzey toplantıda, KKTC’nin ilerleyen dönemlerde İslam Dayanışma Oyunları başta olmak üzere düzenlenecek bazı uluslararası ölçekteki organizasyonlarda yer alabilmesine ilişkin adımlar görüşüldü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dahil olmak üzere konuyla ilgili geçmişte birçok üst düzey yetkiliyle gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili katılımcılara bilgi verdi, fikir alışverişinde bulundu.

Konuyla ilgili yapılan Cumhurbaşkanlığı açıklaması şöyle:

“İslami Dayanışma Oyunları ilk olarak ‘1. İslam Ülkeleri Spor Oyunları’ ismi altında Türkiye’nin ev sahipliğinde 1980 yılında yapıldığı zaman Kıbrıs Türk Federe Devleti olarak farklı branşlarda katılmış ancak sonrasında İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı üye ülkelerin katılımıyla dört yılda bir düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nın hiçbirinde organizasyonun iç tüzüğündeki maddeler nedeniyle KKTC yer alamamıştır.

KKTC’nin, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bir alt kuruluşu olan ve özerk yapıya sahip İslam Dayanışma Oyunları’nda bu sene yer alacak olmaması, sadece KKTC’ye özgü bir durum değildir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi olmasına rağmen, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda KKTC gibi gözlemci üye sıfatıyla yer alan Rusya, Bosna-Hersek, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Tayland gibi ülkeler de bu organizasyonda KKTC’yle birlikte yer alamayacaktır.

Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye bir ülke olarak Konya’da düzenlenecek organizasyona sadece ev sahipliği yaptığını, organizasyonda yer alacak olan ülkelerle ilgili karar mercii olmadığını bu bağlamda hatırlatırken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Anavatan’ın değerli yetkililerinin KKTC makamlarını İslam Dayanışma Oyunları açılışına davet etmelerinden duyduğumuz memnuniyetin altını çizmekte fayda görüyoruz.

Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Kıbrıs Türk gençliğine yönelik yıllardır devam eden haksız ve insanlık dışı ambargolara ilişkin kararlı duruşunu, İslam Dayanışma Oyunları çerçevesinde gerçekleştireceği üst düzey ikili temaslarda da gündeme getirerek KKTC sporunun daha da yaygınlaşmasına yönelik uğraşlarına devam edecektir.

Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın başkanlığında, devletin ilgili tüm birimleriyle fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, Kıbrıs Türk gençliğine yönelik uygulanan çağ dışı spor ambargosunun kaldırılmasına yönelik çeşitli platformlarda başlatılan çalışmaların artarak devam edeceğini vurgularken, sporun içerisinden gelmiş bir devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk gençliğinin yanında olacağının altını çiziyoruz.”

