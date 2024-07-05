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Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şuşa’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
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Şuşa Nümayendeliyi'nde yer alan baş başa görüşme, 13.30'da (Azerbaycan saatiyle 14.30) başladı.

Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesine katılıyor.

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