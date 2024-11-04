Cumhurbaşkanı Tatar, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret etti

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ni de ziyaret eden, burada doktor ve hemşireler ile görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Acil Durum Hastanesi Sorumlu Hekimi Erol Uçaner’den de bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, hastanede yaşanan olayda bebekleri rahatsızlanan ailelere geçmiş olsun temennisinde bulundu, yaşamını yitiren aileye başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetiminin konu ile ilgili araştırmasını sürdürdüğünü ve konunun ne olduğunun netleşeceğini ifade eden Tatar, Acil Durum Hastanesi’nin iyi bir hastane olduğunu, burada büyük emek ve halka en iyi şekilde hizmet verildiğini söyledi.

“Bu olay karşısında hepimiz üzüldük, hassas bir konu ama kimse bunun böyle olmasını istemez” diyen Tatar, sürecin soğuk kanlılıkla takip edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Tatar, yaşanan sürecin kolay bir süreç olmadığını ve yönetmenin de zor olduğunu vurguladı.

Kaybedilen bebeğin ailesi ve diğer aileleri çok iyi anladığını belirten Tatar, acılı ailelere sabırlar, geçmiş olsun ve başsağlığı diledi.

Aileleri çok iyi anladığını ifade eden Tatar, olayda etkilenen bebeklerin sağlığının düzelmeye başladığını, hep birlikte bu zor günleri atlatacaklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçte, bu yaşananlar dikkate alınıp yeni sistemin ona göre kurulması gerektiğini ifade eden Tatar, çalışma düzeninin en iyi şekilde yeniden yapılandırılacağına inanç belirtti.

“Geçmiş olsun” dileklerini dile getiren Tatar, sürecin soğuk kanlılıkla yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hastane, doktorlar ve sağlık çalışanlarına olan güveni de

vurguladı.