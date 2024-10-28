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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Maarif Vakfı heyetini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Maarif Vakfı heyetini kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Maarif Vakfı heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Maarif Vakfı heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Milli ve manevi değerleri ile gençlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, eğitim görmelerinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, milli mücadelede eğitimin yerini vurguladı.  Kendisini ziyarete gelen Türkiye Vakıf başkanı ve yetkililerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’ine verdikleri önemden dolayı teşekkür ederek, yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi.
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün de, yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, Türk dünyasının güçlenmesi, kalkınması amacıyla nitelikli insan gücü yetiştirmek hedefinde olduklarının altını çizdi.
Bu amaç çerçevesinde, Mağusa’da da bir okul açtıklarının altını çizen Akgün, hedefin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha güçlü, ayakları üzerinde duran bir yapıda olması, kendi kültürünü tahkim etmesi olduğunu vurguladı.
 
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