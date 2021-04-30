Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfa açtık” dedi.

Cenevre zirvesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, "Bizim ortaya koyduğumuz öneriler dünyanın her yerinde değerlendirmeye alınmıştır. Bu tarihi adımla aşama kaydettik, yeni bir sayfa açıldı. Gönül rahatlığı ve huzur içinde dönüyorum” dedi



Tatar, Cenevre’de düzenlenen 5+1 gayriresmi toplantılara, yeni siyaset ve yeni tezlerle katıldıklarını vurgulayarak, artık Kıbrıs’a yenilikler gelmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre’de Türk Konsolosluğu binasının açılışının ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmelerde egemen eşitliğe dayalı iki devlet modelini ilgili taraflara ilettiklerini belirterek, artık Kıbrıs Türk halkının eşit kimlik ve egemenliğinin herkes tarafından kabullenilmesi gerektiğini vurguladı.

“Artık masada bir anlaşmanın sağlanabilmesi için egemen eşitliğimizin ve eşit kimliğimizin tanınması gerektiğini söyledik” diyen Tatar, “masadan kalkarken karşı taraf Kıbrıs Cumhuriyeti, biz toplum lideri. Bu olmaz. Onlar Cumhuriyet olarak, biz ise kısıtlamalar altında yaşamaya devam ettiğimiz sürece hiçbir zaman karşı taraf bizimle eşit bir şekilde paylaşım niyetinde olmaz. Bunu zaten defalarca tecrübe ettik” ifadelerini kullandı.

Toplantılar için çaba sarf eden BM Genel Sekreteri Guterres ile Kıbrıs Özel Danışmanı Lute’a teşekkürlerini ileten Tatar, “Onların büyük gayretleri sayesinde bu toplantı gerçekleşti ve tüm bunları dünyaya anlatabildik” şeklinde konuştu.

Tatar, Kıbrıs Rum tarafının amacının mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı ve Kıbrıslı Türklerin de yama olması olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıslı Tüklerin haklarından vazgeçmeyeceğini belirtti.

Tatar, “Bizim ortaya koyduğumuz öneriler dünyanın her yerinde değerlendirmeye alınmıştır. Bu tarihi adımla aşama kaydettik, yeni bir sayfa açıldı” şeklinde konuştu.

Ersin Tatar, Cenevre Zirvesi’nin sonuçsuz kalmasını “tarihi bir adım” olarak yorumladı, Kıbrıs görüşmeleri tarihinde ilk kez “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kalıcı ve sağlam bir anlaşmanın olabileceğini kayıtlara geçirdiklerini” söyledi.

Tatar “Fevkalade güzel bir toplantı oldu ve Sayın Çavuşoğlu’nun katkısı tarihe not olarak düşülmüştür. Biz de burada bir tarihi adım attık” dedi.

Tatar “İlk kez Kıbrıs görüşmeleri bağlamında egemen eşitliğe dayalı, uluslararası eşit statünün kabul edildiği bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kalıcı ve sağlam bir anlaşmanın olabileceğini kayıtlara geçirdik. Bu da bizlerin bir başarısı olmuştur” şeklinde konuştu.

Zirvede Türkiye’nin desteğine de işaret eden Tatar “Sayın Çavuşoğlu bakanımızın gerçekten Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanımızda durması, verdiği büyük destek, tecrübesiyle ve geçmişte yaptığı çalışmaların engin gücüyle kendisine büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Bunu az önce telefonda da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da ilettim” şeklinde konuştu.

Tatar, yeni bir siyasetin yerleşmesi için çok çalışmalarda bulunduğunu söyledi, yeni bir siyaset söylemi ile de Cumhurbaşkanlığı seçimine girdiğini hatırlattı.

Tatar şöyle dedi:

“Bir takım yeniliklerin gündeme gelmesinden söz etmiştik, ona binaen masada bir anlaşmanın sağlanması için eşit uluslar arası kimliğimizin tanınması için…

Karşı tarafın bizimle hiçbir zaman eşit şekilde paylaşma niyeti olmadığını tecrübe ettiğimiz için…

Bu oyunun kurallarının değişmesi gerekiyor. Bu oyunun kurallarının değişmesi gerektiğini de kendilerine sunduğum önerilerle belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres ve Sayın Lute’a da teşekkür etmek istiyorum. Bu toplantıların gerçekleşmesi de önemlidir. Söylediklerimiz bu toplantılar sonucunda kayıtlara geçmiştir. Şimdi bir zemin olmayabilir, bakalım önümüzdeki süreçte nasıl bir zemin oluşacak. Ama bizim eski şartlarda masaya oturmamızın hiçbir anlamı olmayacaktır.

Kıbrıs Rum Tarafı’nın dediği, şu andaki Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı, Kıbrıslı Türklerin yama edilmesi, AB nimetlerinden faydalanmamız ve bizi Türkiye’den koparacaklarını düşünüyorlarsa, bunda yanılırlar.

Bizden kimse yama olmamızı bekleyemez, bunları da ilettik. Egemen eşitlik için masaya oturabileceğimizi söyledik. Kıbrıs ne eski Kıbrıs’tır, ne de Doğu Akdeniz, eski Doğu Akdeniz’dir. Bambaşka koşullar oluşmuştur. Bu tarihi adımla bir aşama kaydettiğimizi, Kıbrıs Türk Halkı’na da bir umut doğduğunu görüyorum.

Egemenliğimizin fevkalade önemli olduğunu, karşı tarafın bütün nimetlerden faydalandığını ama bizim haksızlıkla karşı karşıya olduğumuzu, haklarımızın verildiği, garantör ülkelerin de desteklediği bir anlaşmanın hayırlara vesile olacağını ilettik. Bu saatten sonra biraz da onlara kalmıştır

“Gönül rahatlığı ve huzur içinde KKTC’ye dönüyorum” diyen Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da durumu ilettiklerini söyledi, “Haklarımızı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte aramaya devam edeceğiz” dedi.

Tatar, “Artık masada bir anlaşmanın sağlanabilmesi için egemen eşitliğimizin ve eşit kimliğimizin tanınması gerektiğini söyledik” diyerek, “masadan kalkarken karşı taraf Kıbrıs Cumhuriyeti, biz toplum lideri. Bu olmaz. Onlar Cumhuriyete biz ise kısıtlamalar altında yaşamaya devam ettiğimiz sürece hiçbir zaman karşı taraf bizimle eşit bir şekilde paylaşım niyetinde olmaz. Bunu zaten defalarca tecrübe ettik” ifadelerini kullandı.

Artık bu oyunun kurallarının değişmesi gerek” diyen Tatar, “Eğer değişmezse, bu süreç adaletli bir şekilde ilerlemeyecek” şeklinde konuştu.

