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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Emekli Polisler Derneği yeni yönetimini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birol Atasü başkanlığındaki Emekli Polisler Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Emekli Polisler Derneği yeni yönetimini kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, önemli bir sivil toplum örgütü olarak değerlendirdiği Emekli Polisler Derneği’nin yeni yönetimini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni yönetime başarılar diledi. 
Geçmişte görev alarak polis teşkilatına hizmet edenlere atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün  adada varlığını sürdürürken güvenlik ve huzurlu yaşam ön planda tutularak tarihten gelen birikimle ülkenin yönetilmekte olduğunu söyledi. 

Polis teşkilatının, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın da desteğiyle gelişen teknolojiyle daha da güçlenmekte olduğuna değinen Tatar, nüfus yapısı ve ekonomik gelişmeler ile bölgede yaşanan jeostratejik gelişmelere bağlı olarak polise önemli görevler düştüğünü belirtti.
Polis teşkilatının gelişmesi için yapılabilecek uygulamaların, kadroların doldurulması gibi hususlarla teşkilatın güçlenmesinin sağlanmasının önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar tüm emekli polislere iyi dileklerini iletti.
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