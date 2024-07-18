Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Barış Kupası Etkinliği ve Sporcularla Buluşması etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Okçular Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve KKTC Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 4. Barış ve Özgürlük Kupası Uluslararası Sporcularla Sohbet etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, 50. yıl dönümünde Kıbrıs Barış Harekâtı'nı anmak, Türk halkının milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak ve genç kuşaklara bu ruhu aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında farklı ülkelerden uluslararası sporcuları bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sporcuları KKTC’de ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti ve 4. yılında bu etkinliklere büyük gayretlerle katkı koyan herkese teşekkür etti. Tatar, 357 yıl Adada bulunan Osmanlı Dönemi’nden geriye pek çok eserin kaldığına işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının büyük Türk milletinin bir parçası olduğunu söyledi.

Okçuluğun bir ata sporu olduğunu ve farklı ülkelerden gelenlerle ülke gençlerinin spor yaparak kaynaşmasının ve Kıbrıs Türk gençliğinin yurtdışında tanıtılmasının önemine işaret eden Tatar, okçuluğun gençlere öğretilmesi ve kültürün yaşatılmasının önemine dikkat çekti, okçulukla ilgili yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenleri tebrik etti.

Düzenlenen etkinliğin spor yanında tanıtım ve siyasi boyutu olduğunu da anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Siyasi tanınma gelene kadar Kıbrıs Türkü’nün varlığını dünyaya tanıtmak önemlidir. Kıbrıs Türkü’ne sporda ambargo ve kısıtlamalar uygulanmasının bu çağda açıklaması yoktur. Kıbrıs Türkü’nün Dünyada farklı etkinliklere katılması ve KKTC’de düzenlenen etkinliklerde yurtdışından gelenlerin yer alması KKTC’yi bir tanıtım faaliyetidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca her yıl KKTC’de yapılan etkinliklere katılarak destek veren ve Kıbrıslı Türk sporculara okçuluk faaliyetlerine davet eden Okçular Vakfı Başkanı Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a teşekkür etti.

