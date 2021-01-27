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Cumadan itibaren tam kapanma gündemde

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Cumadan itibaren tam kapanma gündemde
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Ülkde son günlerde vaka sayılarında hızlı artış yaşanması nedeniyle bugün Lefkoşa ve Girne'de kısmi kapanmaya gidilirken, Cuma gününden itibaren tam kapanmanın gündemde olduğu bildirildi.
Hükümetin, Covid-19 vakalarının olağanüstü artışı ve “kısmi kapanma”nın başarısızlığına yönelik geniş kanaat sonrasında “tam kapanma”ya hazırlandığı öğrenildi. 

Bulaşıcı Hastalılar Üst Komitesi’nin de önerisi ile Meclis kulislerinde “cuma günü tam kapanmaya gidilebileceği” konuşuluyor.

Bütçe görüşmelerinin de bu nedenle yarın tamamlanmasına karar verildiği bildirildi.

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