Cumadan itibaren tam kapanma gündemde

Ülkde son günlerde vaka sayılarında hızlı artış yaşanması nedeniyle bugün Lefkoşa ve Girne'de kısmi kapanmaya gidilirken, Cuma gününden itibaren tam kapanmanın gündemde olduğu bildirildi.

Hükümetin, Covid-19 vakalarının olağanüstü artışı ve “kısmi kapanma”nın başarısızlığına yönelik geniş kanaat sonrasında “tam kapanma”ya hazırlandığı öğrenildi.

Bulaşıcı Hastalılar Üst Komitesi’nin de önerisi ile Meclis kulislerinde “cuma günü tam kapanmaya gidilebileceği” konuşuluyor.

Bütçe görüşmelerinin de bu nedenle yarın tamamlanmasına karar verildiği bildirildi.