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Cuma öğle saatlerinde yer yer yağmur bekleniyor

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Cuma öğle saatlerinde yer yer yağmur bekleniyor
Önümüzdeki günlerde havanın açık az bulutlu;  Cuma gününün ise parçalı bulutlu öğle saatlerinde yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 29 Aralık-4 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen sürede KKTC alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 santigrat dolaylarında seyredecek;  rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
 
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