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Cuma günü hayat duracak

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Hükümetin zam politikasını eleştiren sendikalar, yarın Başbakanlık önüne ‘zam çadırı’ kuruyor, Cuma günü ülke genelinde genel greve gidiyor, miting düzenliyor

Cuma günü hayat duracak
 
 
Bir grup sendika, Cuma günü ülke genelinde grev ve miting düzenleme kararı aldı.
Sendikalar Çarşamba 18.00’de ise Başbakanlık önünde “zam çadırı” kuracaklarını açıkladı.
KTAMS, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, HAK-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, TÜRK-SEN, VERGİ-SEN, BES,  DEV İŞ’e bağlı sendikalar, HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar,    MEMUR-SEN ve ADA-SEN adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan imzasıyla yapılan açılamada, şu ifadelere yer verildi:
“UBP-DP-YDP Hükümetinin, çalışanları, emeklileri, dar ve sabit gelirlileri yoksulluğa sürükleyen zam politikası karşısında sendikalarımızın halkın alım gücünün korunması için ortaya koyduğu taleplere ve kaynak önerilerine Başbakan cevap dahi vermezken zamlar artarak devam etmiştir.
Bugün (dün) bir araya gelen sendikalarımız 30 Mart Çarşamba günü saat 18.00’de Başbakanlık önünde zam çadırı kurulmasına, cuma gününe kadar sivil toplum örgütlerinin ve halkın desteğini de örgütleyerek 1 Nisan Cuma günü ülke çapında genel grev ve miting düzenlenmesine karar vermiştir.
Hükümetin emek düşmanı tavrını sürdürmeye devam etmesi halinde grev ve eylemlerimizin artarak devam edeceğini kamuoyuna duyururuz.”
 
 
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