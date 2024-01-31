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Cuéllar’a alkışlarla karşılama

Kıbrıs Türk Barış Derneği ve CTP Gençlik Örgütü, BM temsilcisi Cuellar’ı Ledra Palace kapısında alkışlarla karşıladı

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Cuéllar’a alkışlarla karşılama
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, bugün Ledra Palace geçiş noktasında, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilecek görüşmeye katılmak üzere kuzeye geçen BM Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi Maria Cuellar’ı kapıda karşıladı ve çözüm talebini birinci ağızdan dile getirdi.
Yoğun bir katılımla Cuellar’ı karşılayan Gençlik Örgütü üyelerine Genel Sekreter Asım Akansoy, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ile milletvekilleri Ürün Solyalı ve Sami Özuslu da eşlik etti.
Cuellar’ı karşılamak için hazırlık yapan CTP Gençlik Örgütü üyeleri, “We Want Federation”, “Young People Want Peace” yazılı pankartlar ve dövizler tutarak Cuellar’a Kıbrıslı Türklerin federal çözümden yana olduklarını anlattı.
Kuzeye geçişi esnasında kalabalık bir grubu karşısında gören BM Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi Maria Cuellar da, Kıbrıs Sorununa kalıcı çözüm bulabilmek için çalışacağını gençlere ve CTP’li milletvekillerine söyledi.
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