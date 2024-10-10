“CTP’nin tavrı demokrasimize kara bir leke”

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu: “Özdenefe görevi kabul ediyor ama ‘grup kararım var açmıyorum’ diyor. Bu davranış, Meclis tarihimize ve demokrasimize kara bir leke olarak geçti”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “CTP’nin tavrı Meclis tarihimize ve demokrasimize kara bir leke olarak geçti” dedi.

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın verdiği karar doğrultusunda önceki sabah Meclis’in saat 10.30 yeniden toplanması gerektiğine ancak toplanmadığına işaret eden Hasipoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın yurt dışına gitmesiyle Meclis Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı’na vekalet etmeye başladı. Bu durumda yetki Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye geçti” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, önceki gün Özdenefe’ye Meclis’in açılması için yazılı bir ihbarda bulunduklarını ifade ederek, “’Oturuma bıraktığınız yerden devam edin, bizim adayımız hazır’ dedik… Biz UBP olarak hazırdık. Dün akşam da (önceki akşam) 26 vekil bir tamam Meclis’e oturduk ve Sayın Özdenefe’nin oturumu açmasını bekledik” diye konuştu.

Hasipoğlu, günün sonunda parti içerisinde herhangi bir sıkıntı olmadığının altını da çizerek, kapalı usul oy kullanıldığını ve her vekilin görüşü olduğunu kaydetti.

Vekillerin grup kararına uyması gerektiğini vurgulayan Hasipoğlu, bunun ilk kez yaşanmadığını da dile getirdi.

Hasipoğlu, kimin grup kararına uymadığının tespit edilmesinin mümkün olmadığını da belirtti.

Muhalefetin çok hırslı olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, “Dün (önceki gün) bizi 26 vekil gece yarısında Meclis’te gördüklerinde şok oldular. Gün boyu kameraların karşısında geçip, atıp tuttular. Bizi orada görünce şok oldular” ifadelerini de kullandı.

Hasipoğlu, Fazilet Özdenefe’nin yetkinin kendisinde olduğunu kabul ettiğini belirterek, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin sağlık raporunun Meclis’e geldiğini ve şu anda bir yokluk hali söz konusu olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Özdenefe görevi kabul ediyor ama ‘grup kararım var açmıyorum’ diyor. Bu doğru bir yaklaşık değil. Bu siyasi bir davranıştır, hukuk ihlalidir. Bu davranış, Meclis tarihimize ve demokrasimize kara bir leke olarak geçti.”

