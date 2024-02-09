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CTP’li LTB Belediye Meclis üyeleri: “Lefkoşalı hak ettiği hizmeti almalı, ödediği faturalar ölçülü olmalı…”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin Lefkoşa Belediye Meclisi üyeleri, Lefkoşa'nın her yanından fahiş fatura bedellerine yönelik şikâyet mesajlarının geldiğini, vatandaşların ödemek zorunda bırakıldığı yüksek faturaların karşılığında hizmet alamadığının bildirildiğini açıkladı.

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CTP’li LTB Belediye Meclis üyeleri: “Lefkoşalı hak ettiği hizmeti almalı, ödediği faturalar ölçülü olmalı…”
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CTP Basın Bürosu aracılığıyla yapılan ve “Bu şikayetler son derece haklıdır.” denilen yazılı açıklamada, Lefkoşalıların ödediği ağır bedele rağmen yaşam kalitesi ve standardını yükseltecek bir hizmet görmediği için mağdur olduğuna vurgu yapıldı.
 
CTP’ye mensup LTB Meclis üyeleri, “sorumlu muhalefet” anlayışıyla gerek Belediye Meclis toplantılarında gerekse basın aracılığıyla birçok kez uyarıda bulunduklarını, söz konusu faturaların yüksek olduğunu ve bunun halihazırda var olan tahsilatı da azaltacağını, faturaların hizmete dönmediğini ifade ettiklerini bildirdi.
 
Açıklamada, bu uyarılara yeterli karşılığı bulamadıklarını belirten CTP’li üyeler, meclis tutanaklarına da yansıyacak şekilde belediyeyi mali sıkıntıya sokmakla suçlandıklarını açıkladı.
 
Açıklamada, “Bizlerin, CTP Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyeleri olarak LTB yürütmesinden talebimiz, sağduyulu davranarak, özellikle de yoksul ve dar gelirli aileleri de düşünerek, yeni vergi oranları ile birlikte hizmetlerin artırılmasıdır. İş birliğine her zaman hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. Lefkoşalı hak ettiği hizmeti almalı, ödediği faturalar ölçülü olmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.
 
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