CTP’den kriz masası önerisi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir an önce ilgili tüm tarafların bir kriz masası etrafında toplanarak, toplumun bütününde güven tesis edecek kararlar üretmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Marttan bugüne böylesi hataların sık sık yaşandığını, en dip noktaya geldiğimizi söyleyen Tufan Erhürman, “Sorun hukuki değil yönetseldir, ülkede ciddi bir yönetim boşluğu vardır. Bunun temize havale edilmesi için bir kriz masası toplanarak, ortak kararlar alınması şarttır. Sorumluluk almaya hazırız” dedi.

“İlgili tüm paydaşlar ve muhalefet partilerinin de orada olduğu bir kriz masasından söz ediyorum” diyen Tufan Erhürman, tüm verilerin de paylaşılmasının önemine dikkat çekti.

“Kimin, hangi kararı, hangi gerekçeyle verdiğini bilmiyoruz” diyen Erhürman, herkesin güven duyacağı tek kararı vermenin şart olduğunu yineledi.

Erhürman, Sağlık Üst Komitesi’nin yetkisiz olduğunu söylemenin mümkün olmadığını, ancak, Bakanlar Kurulu’nun yetkisiz olduğunun da söylenemeyeceğini anlattı, “Güç yarışı değil ortak karar alma ve yönetim kabiliyetine” dikkat çekti.

Erhürman bu açıklamaları gazeteci Sami Özuslu’nun Kanal Sim’deki özel yayında yaptı.

Erhürman ayrıca şu paylaşımıyla da süreci yorumladı:

“Marttan beri söylüyoruz. Krizi yönetmenin birinci şartı güveni sağlamaktır. Güveni sağlayabilmek için de kararları almadan önce gerekli tüm istişareleri samimiyetle tamamlamanız gerekir.

İki farklı yasal organdan iki farklı karar çıkması yarattığınız kaosun geldiği son aşamadır. Bu, dileyen dilediği karara uyacak, aslında hiçbir karar tam bir devlet otoritesiyle uygulanamayacak demektir.

Sağlığı da ekonomiyi de allem gallem ettiğiniz yetti. Marttan beri söylediğimiz kriz masasını derhal çağırın. Yönetmiyorsunuz ve her adımınızda yeni bir kaos yaratmaktan başka hiçbir iş yapmıyorsunuz!”

Erhürman hükümetin ayrıca kamu ve özel sektör çalışanlarını karşı karşıya getirdiğini, kriz yönetmek yerine kaos yarattığını söyledi.

Erhürman şunları ifade etti:

“Önce hayat pahalılığını vermek için harçlara zam yaptım deyip piyasayı pahalılaştırarak kamudan maaş çekmeyenleri zora sokun. Sonra, tepkiler gelince, bu kez hayat pahalılığını vermeyeceğim, ondan ortaya çıkacak kaynağı reel sektöre vereceğim deyin. Ama bu kez de reel sektöre nasıl dağıtacağınızı açıklamayın. Bu arada bu kararları alırken hiç kimseyle istişare etmeyin.

Her zaman yaptığınız gibi kamudan maaş çekenlerle özel sektörü birbirine düşürün. Ne yapacağınızı da kimse anlamasın ve siz ülkeyi yönettiğinizi iddia edin.

Krizi nasıl yönetirim diye değil, nasıl kaos yaratırım diye uğraşıyorsunuz. Ve her kararınızla ekonomiyi, ülkeyi allem gallem ediyorsunuz. Başarınız bu!”