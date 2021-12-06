CTP’de genç adaylar öne çıktı

23 Ocak 2022’de yapılacak genel seçime yönelik aday belirleme çalışmalarını yürüten Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde (CTP) genç adaylar öne çıktı.

Eski gençlik örgütü başkanlarından Ürün Solyalı, genç kesim tarafından desteklenen Ongun Talat ve Aslı Murat’ın adaylık başvurusu parti içinde heyecana yol açtı. PM bu akşam aday adaylarını ele alacak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, 23 Ocak 2022’de yapılacak genel seçime yönelik "milletvekili aday adaylarını ve kontenjan adaylarını" ele alacak. Bu akşam toplanacak parti meclisinde adaylık için başvuru yapanlar değerlendirilecek ve aday adayları ile kontenjan adayları saptanacak.