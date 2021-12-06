banner583
banner753
11 0
9 0
 
"Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi civarı ava kapatılmalı"
3 0
Kaymaklı zoru başardı
Kaymaklı zoru başardı
40 0
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
15 0
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
14 0
Kartal, kanatlanmayı unuttu
Kartal, kanatlanmayı unuttu
24 0
banner661
banner726

CTP’de genç adaylar öne çıktı

banner476

23 Ocak 2022’de yapılacak genel seçime yönelik aday belirleme çalışmalarını yürüten Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde (CTP) genç adaylar öne çıktı.

banner714
CTP’de genç adaylar öne çıktı
banner721
  Eski gençlik örgütü başkanlarından Ürün Solyalı, genç kesim tarafından desteklenen Ongun Talat ve Aslı Murat’ın adaylık başvurusu parti içinde heyecana yol açtı. PM bu akşam aday adaylarını ele alacak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, 23 Ocak 2022’de yapılacak genel seçime yönelik "milletvekili aday adaylarını ve kontenjan adaylarını" ele alacak. Bu akşam toplanacak parti meclisinde adaylık için başvuru yapanlar değerlendirilecek ve aday adayları ile kontenjan adayları saptanacak.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.