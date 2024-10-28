CTP: “Yenidoğan Ünitesi’nde yaşanan olayla ilgili Sağlık Bakanı’nın açıklaması yetersiz ve samimiyetsiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşanan olayla ilgili Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in açıklamasının yetersiz ve samimiyetsiz olduğunu savundu.



Yenidoğan Ünitesi’nde yaşanan olay hakkında yazılı açıklama yapan CTP, olayın vahim ve çok acı olduğunu vurguladı.

CTP’nin açıklaması şöyle:

“Bu konuda ve ülkemizin çöken sağlık sistemi ile ilgili söylenecek çok söz var. Ancak konu çok sıcak ve acı verici olsa da bu konu özelinde bazı sorular sormak görevimizdir.

Hastanede kalite kontrol sistemi uygulanıyor mu? Alkol nasıl olur da şu şişelerinin arasında veya yanında etiketsiz olarak bulundurulur? Hemşire ve personel eğitimleri yenidoğan ünitesinde çalışmak için yeterli mi? Cihaz ve ekipman eksikliği var mı?

Cumartesi sabah Mihriban bebek ölmesine rağmen konu ailelere neden bildirilmedi ve konunun medyada gündeme gelmesi beklendi? Sağlık Bakanı’nın açıklamasını oldukça yetersiz ve samimiyetten uzak bulduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız.”

Konunun ört bas edilmesine asla müsaade edilmeyeceği ifade edilen açıklamada, önceliğin altı bebeğin sağlıklarına ve ailelerine kavuşmalarının sağlanması olduğu vurgulandı.

Yetkililere, bebeklerin durumu ve süreçle ile ilgili şeffaf olunması çağrısında bulunulan açıklamada, ailelere ve topluma düzenli bilgi verilmesi istendi.

Vahim olayın nedenlerinin ve sorumlularının ortaya çıkması için sürecin yakından takipçisi olunacağı belirtilen açıklamada, “Hayatını kaybeden bebeğimize Allahtan rahmet, acılı ailesine de baş sağlığı, tedavi altında olan bebeklerimize acil şifalar dileriz. En kısa sürede anne ve babalarının kucaklarına kavuşmalarını dileriz.” ifadelerine yer verildi.

