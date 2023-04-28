CTP ve AKEL’in oluşturduğu iki toplumlu komite, ilk toplantısını dün yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve AKEL’in bir araya gelerek oluşturduğu iki toplumlu komite, ilk toplantısını dün yaptı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, AKEL Genel Merkezi’ndeki toplantı CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ve AKEL’den Tomazos Çelebis başkanlığında düzenlendi.Toplantıya CTP milletvekilleri, MYK üyeleri ile AKEL yöneticileri katıldı.CTP ile AKEL’in 22 Eylül 2022 tarihinde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu görüşmesinde ortak çalışma grupları oluşturulması kararına dayalı olarak Elias Demetriou ve Fikri Toros’un koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda dün ilk toplantısını yapan komite, ürettiği kararları bu toplantıyla kamuoyuna duyurdu.-Ortak çalışma grupları oluşturuluyorCTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ve AKEL Kıbrıs Masası Sorumlusu Tomazos Çelebis’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda enerji, ekonomi, sağlık, eğitim, çevre ve ekoloji alanlarında ortak çalışma grupları oluşturulmasına karar verildi. Komite aynı zamanda, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyon zeminini destekleyecek güven artırıcı önlemler, güncel konular ve federasyon müzakere süreci bağlamında çalışma grupları oluşturulmasını da kararlaştırdı. Bu çalışma gruplarının, periyodik olarak yapacakları toplantılarla ürettikleri çalışmaları parti merkezleri ile paylaşarak iş birliği ve ortak görüş üretme yönünde yoğunlaşacakları bildirildi.-Akansoy: "2017’de kalınan yerden devam edilmeli"BMGK kararları zemininde müzakere sürecinin yeniden Guterres çerçevesinde başlamasının her iki partinin ortak hedefi olduğu dile getirilen toplantıda konuşma yapan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, yeni bir müzakere sürecinin BMGK kararları çerçevesinde başlamasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Akansoy, 2017’de kalınan yerden ve varılan mutabakatların gözetilerek çözüm odaklı ve belli bir zamana dayalı bir sürecin başlaması gerektiğini kaydetti.Akansoy, Türkiye ve Yunanistan’da yapılacak olan seçimlerden sonra bu yönde yeni bir dinamizmin doğacağı konusunda beklentisi olduğunu belirterek, CTP’nin bu yönde çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.