CTP ve AKEL heyetleri bir araya geldi

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, bugün CTP Genel Merkezi'nde, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ve beraberindeki heyetle görüştü.
AKEL heyetinde, Genel Sekreter Stefanos Stefanou'nun yanı sıra Politbüro Üyesi Toumazos Tselepis ve Yakınlaşma Bürosu Başkanı Elias Demetriou da yer aldı.
Yaklaşık bir saat süren görüşmede, “Kıbrıs meselesinin mevcut durumu ve BM Genel Kurulu öncesi olası gelişmeler” değerlendirildi. Ayrıca iki parti, Kıbrıs sorunuyla ilgili yakın gelecekteki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Görüş alışverişinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.