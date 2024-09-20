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CTP ve AKEL heyetleri bir araya geldi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) ile bir araya geldi.

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CTP ve AKEL heyetleri bir araya geldi
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CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, bugün CTP Genel Merkezi'nde, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ve beraberindeki heyetle görüştü.
AKEL heyetinde, Genel Sekreter Stefanos Stefanou'nun yanı sıra Politbüro Üyesi Toumazos Tselepis ve Yakınlaşma Bürosu Başkanı Elias Demetriou da yer aldı.
Yaklaşık bir saat süren görüşmede, “Kıbrıs meselesinin mevcut durumu ve BM Genel Kurulu öncesi olası gelişmeler” değerlendirildi. Ayrıca iki parti, Kıbrıs sorunuyla ilgili yakın gelecekteki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Görüş alışverişinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.
 
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