banner913
banner932
UBP’nin 23. Olağan Genel Kurultayı bugün yapılıyor… Başkanlık için üç aday yarışacak
UBP’nin 23. Olağan Genel Kurultayı bugün yapılıyor… Başkanlık için üç aday yarışacak
9 0
UBP'de nefesler tutuldu
UBP'de nefesler tutuldu
19 0
 
Lefkoşa-Mağusa taksi fiyatına İtalya!
Lefkoşa-Mağusa taksi fiyatına İtalya!
183 0
Yasağa uymayan karavanlara ceza
Yasağa uymayan karavanlara ceza
20 0
"Açık Kulis" isimli müzikli oyun 28 Eylül'de sahnelenecek
20 0
''Hep birlikte çalışacağız''
''Hep birlikte çalışacağız''
26 0
K.Kaymaklı’dan teknik heyetle 1 yıllık sözleşme
K.Kaymaklı’dan teknik heyetle 1 yıllık sözleşme
54 0
banner1032

CTP ve AKEL bir araya geldi

banner1020

banner1045
CTP ve AKEL bir araya geldi
banner971

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) ile bir araya geldi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, dün CTP Genel Merkezi'nde, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ve beraberindeki heyetle görüştü.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, “Kıbrıs meselesinin mevcut durumu ve BM Genel Kurulu öncesi olası gelişmeler” değerlendirildi. Ayrıca iki parti, Kıbrıs sorunuyla ilgili yakın gelecekteki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Görüş alışverişinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.