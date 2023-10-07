CTP ve AKEL bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) bir heyet bugün AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun daveti üzerine Güney Kıbrıs’ta sosyal içerikli bir toplantı gerçekleştirdi.
Görüşmede, Kıbrıs Sorununda gelinen son nokta ile adanın kuzey ve güneyindeki ekonomik gelişmeler ele alındı.
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