CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Denenmemişi denemek için, CTP tek başına iktidarı geliyor” diye konuştu





CTP Lefkoşa ilçesi, 39’uncu Olağan Kongresinde konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, Meclis’ten geçirilmeye çalışılan yasalarla, düşünce özgürlüğünden ve basın özgürlüğünden mahrum bırakılmaya çalışıldığına dikkat çekti. Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının emekçi kesiminin ve üreten kesiminin temsilcisi, sözcüsü CTP’dir. Bugün ülkemizde, emek sömürüsü had safhaya varmıştır. Emeğiyle geçinenler, tarihte olmadığı kadar yoksullaştırılmaktadır. Bilinçli olarak hem yoksullaştırılmakta hem de göçe zorlanmaktadır” diye konuştu.

“Ne zaman bu halk kendini tehdit altında hissettiyse, var oluşunu tehlikede gördüyse, gözü de CTP’ye döner, kulağı da CTP’ye döner. Bugün Kıbrıs Türk halkının gözü de kulağı da CTP’dedir” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının var oluşunu sağlayan temel direğin CTP olduğuna vurgu yaptı.

Erhürman, “CTP dimdik ayaktaysa, Kıbrıs Türk halkı da dimdik ayaktadır” ifadelerini kullandı.

CTP’lilerin, umudunu yitirme lüksü olmadığının altını çizen Erhürman, “Yüreğimizde umudu sıcak tutmaya devam edeceğiz. Biz dimdik ayakta duracağız, Kıbrıs Türk halkı da dimdik durmaya devam edecek” dedi.

23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimlerinden önce, Kıbrıs Türk halkının, uçurumun kenarında olduğuna vurgu yaptıklarını hatırlatan Tufan Erhürman, söz konusu durumu şimdi herkesin hem beyninde hem de yüreğinde hissettiğini belirtti.

Erhürman, “CTP var yağma yok, kimse bu toplumu uçuruma sürükleyemez, kimse bu toplumu dizlerinin üzerine çökertemez” dedi.

Seçilen ilçe yönetimlerinin önünde en az 3 seçim olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Biri yerel yönetim, diğeri artık ufukta görülen erken genel seçimlerdir. Üçüncüsü de Cumhurbaşkanlığı seçimleridir. Denenmemişi denemek için, CTP'nin tek başına iktidarı geliyor” diye konuştu.

