CTP sokağa iniyor

Ana muhalefet CTP, bugünden itibaren Lefke’den başlamak üzere tüm ilçelerde sokağa çıkma kararı aldı. CTP Genel Başkanı Erhürman, yaz aylarının sokakta geçeceğini vurguladı



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa'da Gazeteciler Birliği kompleksi içindeki Paradise Park'ta dün basın toplantısı düzenledi.

“Vardık, Varız, Var Olacağız” sloganıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Erhürman, CTP’nin uzun bir süredir ülkede ve Kıbrıs konusu bağlamındaki gelişmelerden rahatsız olduğunu uzun süredir dile getirdiğini söyledi.

Erhürman, CTP olarak bugünden itibaren Lefke’den başlamak üzere sokağa çıkma kararı aldıklarını ifade ederek, yaz aylarının sokakta geçeceğini kaydetti.

6 Temmuz’da gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürüldüğü günün yıl dönümünde Lefkoşa’da olacaklarını söyleyen Erhürman, İskele ve diğer ilçelerde halkla yüz yüze göz göze iletişim kuracaklarını ifade etti.

Hükümetin bugün birçok şeyi halka ve ülkeye “taammüden” yaptığını, fakirleştirdiğini, demokrasiden, hukuktan uzaklaştırdığını, bu değerleri ortadan kaldırmak için çalıştığını ifade eden Erhürman, “Ölü doğmuş hükümet örgütlü yapıyı bitirmeye çalışıyor, Kıbrıs Türk halkı iradesizleştirmek istenmektedir” dedi.

Erhürman, “Bu hükümet gidecek. Hükümet görevde kaldığı her gün halkımız kaybediyor” diye konuştu.

Hükümette, bakanlar arasında kopukluk olduğunu, 6 ayda bakan değişiklikleri yanında dün istifa geldiğini, zamların yapıldığını, “et de bıçak da elimizde” tavrı olduğunu ifade eden Erhürman, “Derdi sadece kurultay olan bir yapı var ama CTP bunlara tahammül etmeyecek” diye konuştu.

Erhürman, ülkede uzun vadeli kalkınma programı için nüfus politikasına ihtiyaç olduğunu, çünkü 3 yıl sonra ne kadar okul, hastane, öğretmen, doktor, hemşire istihdamı ve yol isteneceğinin ancak böyle bilinebileceğini kaydetti.

Erhürman, “Yetkilerin devredilmesi kabul edilebilir değil. Türkiye ile ilişkiler doğru zeminde ve iyi ilişkiler içinde olmalı. İrade Kıbrıs Türkü'nde olmalıdır. Buradaki yönetime müdahaleler ve yönetmeler olmamalıdır. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız için dışa bağımlılığı azaltmalıyız. Bunu yapabilmek için ekonomiyi doğru yönetmek gerekir. 2018'de CTP hükümetteyken, döviz krizi olmasına ve Türkiye'den para gelmemesine rağmen, ilk kez güvenlik harcamaları da hükümet tarafından karşılanarak doğru yönetimle bütçe 50 milyon fazla verdi. Reformları Kıbrıs Türkü belirlemeli ve protokoller Türkiye desteğiyle yapılmalı” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, geçmişte yerine getiremeyecekleri bir protokolü imzalamadıklarını ve imzalamayacaklarını, ancak iyi ilişkileri her kesimle sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Bugünden itibaren tüm ilçelerde halkla buluşmak üzere sokağa çıkacaklarını çünkü Kıbrıs Türk halkının böyle bir yönetime layık olmadığını ifade eden Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı dünya ile buluşma potansiyeline sahiptir. Yaz dönemini sokakta geçireceğiz. Ülke için, halk için bizimle aynı düşünen varsa birlikte yürümeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Erhürman, bir soru üzerine, Meclis’ten çekilip sine-i millete dönme konusunda bir çekinceleri olmadığını, halkın talebi buysa bunu da değerlendireceklerini ancak Meclis’te muhalefet görevlerini yerine getirdiklerini, Meclis’in yaz tatiline girmesine de kısa süre kaldığını anlattı.

“Seçim tarihiyle ilgili ad-hoc komite kurulması bir yasama darbesidir” diyen Erhürman, Meclis’te bulunmalarının bu açıdan gerekli olduğunu kaydetti. Kıbrıs Türk halkı açısından olumlu veya olumsuz sonuçlarını değerlendirip birlikte karar vereceklerini belirten CTP Genel Başkanı Erhürman, pazartesi Meclis’te neyle karşılaşacaklarını bilemediklerini, o yüzden o gün halkın çıkarlarını korumak amacıyla Meclis’te bulunacaklarını kaydetti.

İlçelerin ardından durmayacaklarını, halkla göz göze, yüz yüze iletişime devam edeceklerini ifade eden Erhürman, “Bu hükümet gidecek, netiz. Kaç gün daha kalırsa o kadar daha fazla şey kaybedeceğiz, rızamız yok. Halkın da rızası olduğunu sanmıyorum” diye konuştu.

Erhürman, pandemi koşullarının halkla iç içe gelip sorunları anlatma konusunda kendilerini durdurduğunu ancak koşulların hafiflemesiyle birlikte CTP’nin sokağa çıkma halkla buluşma kararı verdiğini söyledi.

Ülkede hükümetlerin istikrarsız olduğunu bildiklerini ifade eden Erhürman, çözüm formülünün uzun vadeli bir kalkınma programı olduğunu söyledi.

Anayasa’ya göre bunun mümkün olduğunu, Meclis’ten bunun hep birlikte geçirilebileceğini, uzun vadeli kalkınma planının yapılabileceğini ifade eden Tufan Erhürman, Türkiye ile yapılan protokollerin de doğru zemine oturtulması için bunun önemli olduğunu ifade etti.



CTP'nin eylem programı şöyle:

23 Haziran Çarşamba | Lefke

24 Haziran Perşembe | İskele

28 Haziran Pazartesi | Mağusa

30 Mayıs Çarşamba | Girne

01 Temmuz Perşembe | Güzelyurt

06 Temmuz Salı | Lefkoşa



