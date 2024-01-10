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CTP Piyangosu’nun talihlisi Buğra Gürmen oldu

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CTP Piyangosu’nda Mercedes A-180 marka aracı kazanan Güzelyurt sakini Buğra Gürmen oldu

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CTP Piyangosu’nun talihlisi Buğra Gürmen oldu
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Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) her yıl kuruluş yıl dönümünde düzenlediği geleneksel piyango çekilişinde bu yıl büyük hediyeden birini kazanan talihli, önceki gün aracını teslim aldı.
024298 numaralı biletin sahibi Güzelyurt sakini Buğra Gürmen, Kombos’a giderek Mercedes A-180 Compact Salon model aracına kavuştu.
Genel Sekreter Asım Akansoy ile CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, aracı talihliye teslim etti. Akansoy, aracı kazanan aileye “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.
 
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