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CTP piyangosunda araba kazananlar ikramiyelerini aldı

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CTP piyangosunda araba kazananlar ikramiyelerini aldı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) her yıl kuruluş yıl dönümünde düzenlediği geleneksel piyango çekilişinde bu yıl iki büyük hediyeyi kazanan talihliler, geçtiğimiz gün araçlarını teslim aldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, 148532 numaralı biletin sahibi Nezihe Doğan Aksu, Kombos’a giderek Mercedes A180 model aracına kavuşurken, 000786 numaralı biletin sahibi Hüseyin Eminel de Çangar Motors’ta BMW X1 model aracını teslim aldı.

Her iki aracı da talihlilerine Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ile Mali Sekreter Ali Karavezirler teslim etti. Sorakın, talihlilere “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.

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