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CTP Parti Meclisi’nin 75 kişilik yeni üyeleri belirlendi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), dün yapılan 28. Olağan Kurultayı’nda 75 kişilik Parti Meclisi belirlendi.

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CTP Parti Meclisi’nin 75 kişilik yeni üyeleri belirlendi
 


“Biz Varız, Biz Halkız, Biz Çözeriz” ana temasıyla düzenlenen 28. Olağan Kurultay’da Tufan Erhürman yeniden genel başkanlığa seçilirken 114 aday arasından 75 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, YDÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan kurultayda, 927 üyenin oy kullandığı seçimde Parti Meclisi’ne girmeye hak kazanan 75 kişilik liste alfabetik sıraya göre şöyle:
“Ahmet Latif, Alev Şensoy, Ali Karavazirler, Alpay Çelebi, Armağan Candan, Asım Akansoy, Aslı Murat, Aziz Kaya, Behçet Öznaçar, Bengiz Eroğlu, Bilen Sayılı, Birol Karaman,  Burhan Eraslan, Çağkan Kabataş, Cemal  Mert, Cemil Sarıçizmeli, Cenk Paşa, Ceyhun Birinci, Çiçek Göçkün, Derviş Aygın, Devrim  Barçın, Doğukan Akdeniz, Dudu Kılınç Cumaoğulları, Erdoğan Sorakın, Erdoğan Garip, Erkut Şahali, Fatma Şençağ, Fazilet Özdenefe, Feriha Tel, Fide Kürşat, Fikri Toros, Filiz Besim, Gaye Astan Çoban, Gökhan Paşa, Gülden Karakaya, Haffe Işısal, Halil Uskuri, Hamit Caner, Hasan Öztaş, Haşim Kiracıoğlu, Hasret Destebanoğlu, Hazar Vahip, Hüda Avşaroğlu, Hülya Demirel Akbil, Hülya Devaşan, Huri Akansoy, Hüseyin Özel, Hüseyin Gürşan, İzlem Nizam, Mahmut Kanber, Meftüne Hocalı, Mehmet Çağlar, Mehmet Ceylanlı, Mehmet K. Kişi, Muhittin T. Özsağlam, Osman Bican, Öykü Akcan, Reyhan Soyseven, Salahi Şahiner, Serkan Soyalan, Şifa Çolakoğlu, Sıla Usar İncirli, Simge Okburan, Suzan Kısaoğlu, Teberrüken Uluçay, Tekin Söylemez, Tufan Vudalı, Tülay Sönmez, Tülin Murat, Ulaş Erzen, Umure Örs, Ürün Solyalı, Veli A
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