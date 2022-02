CTP Milletvekili Doğuş Derya’dan, Aile Çalıştayı’na tepki

“Yukarıdan bakarak ailenin kim olduğunu tanımlamak size mi kaldı?”





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sosyolog Doğuş Derya, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ‘Aile Çalıştayı‘na çok sert tepki koydu.

Derya, TC’li yetkililere seslenerek, “Aile”nin ne olduğunu, kimlerden oluştuğunu, nasıl yaşaması gerektiğini 19. yüzyıldan kalma bir akılla tanımlama ve belirleme cüretine girmeden önce, kendi ülkenizde yaşanan toplumsal gerçeklerden haberdar olmayı deneseydiniz” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Derya, şöyle dedi:

"Aile"nin ne olduğunu, kimlerden oluştuğunu, nasıl yaşaması gerektiğini 19. Yüzyıldan kalma bir akılla tanımlama ve belirleme cüretine girmeden önce, kendi ülkenizde yaşanan toplumsal gerçeklerden haberdar olmayı deneseydiniz keşke. Belki oturduğunuz sırça köşklerden göremiyor olabilirsiniz ama KKTC'de her 10 kadından 7'si psikolojik şiddete maruz kalırken, her 10 kadından 4'ü fiziksel, her 10 kadından 3'ü de (evlilik içi tecavüz dahil) cinsel şiddete maruz kalıyor! Son 10 yılda KKTC'de 25 kadın, eşi, eski eşi ya da sevgilisi tarafından öldürüldü! Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşanan kadına yönelik şiddet, aynen dünyada olduğu gibi, öyle uzaktan ya da yabancı birilerinden değil, doğrudan ev içinden ve kutsanan "aile" bireylerinden geliyor. Şiddetten ve mutsuzluktan kendini kurtarmak için boşanan insanların yaşadığı zorluğu göreceğinize, boşanmaya lanet, boşananlara da lanetli gözüyle yaklaşmak da neyin nesidir? "Aile"nin her şeyden önce bireylerden oluştuğunu belki katıldığınız şatafatlı kokteyllerde göremiyor olabilirsiniz ama ülkemizde tek ebeveynli olan, boşanmış olan, heteroseksüel olmayan, çocuklu veya çocuksuz birçok aile de var. Yarattığınız ekonomik ve siyasi virane içinde insan haysiyetine yaraşır bir hayatı olmayan bireyleri düşüneceğinize, yukarıdan "aile"nin kim olduğunu tanımlamak size mi kalmış? Sırf birilerine şirin görünmek için ülkemize sosyal mühendislik yapmaya kalkan çalıştaylara para ayırırken, o paranın bu toplumun cebinden çıktığını gizleyebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Kadınları maruz kaldıkları erkek şiddetinden korumak için yaptığımız yasaların uygulanması için kılınızı kıpırdatmazken, 2014 yılında yasallaşan TOCED'in tam teşekküllü olarak yürürlüğe girmesi için bütçe ayırmazken, sığınma evi yapılması için tahsis edilen devlet arazisini iptal ederken, insanların çocuklarını gönül rahatlığı ile bırakacağı kreşler açmazken, yaşlıların temiz hizmet alacağı bakımevleri kurmak yerine devletin kaynaklarını çarçur ederken, "aile" üstüne ahkâm kesmeye utanmıyor musunuz? Ne kadınlar ne de çocuklar sizin kurduğunuz dar ve gerici cendereler içinde yaşamak zorunda değildir.