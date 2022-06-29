CTP Milletvekili Doğuş Derya: “Kırgız Interpol tarafından tutuklanan adam gelip KKTC’de Bakan oldu”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı‘ya, Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’ın Türkiye‘ye alınmaması konusunda yaptığı açıklamalar nedeniyle sert çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Derya, Bakan Arıklı’yı kastederek, Kırgız Interpol’ü tarafından tutuklanan bir kişi olarak, gelip KKTC’de Bakan olduğunu, hakkındaki Sayıştay raporlarına dair tek cümle etmediği halde her fırsatta Kıbrıslı Türklere hakaret ettiğini ve işkence etme hayallerini çekinmeden yazdığını belirtti.

Derya, “Bu kişiden, fikir ve ifade özgürlüğünü kullanan Kıbrıslı Türk aydınların G82 altında maruz kaldığı insan hakkı ihlallerine karşı çıkmasını beklemiyorduk da en azından susmanın da erdem olduğunu öğrenseydi” dedi.



