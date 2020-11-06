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CTP Milletvekili Doğuş Derya: “Bunun adı rezilliktir”

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayı’nın 10 ay ertelenmesi hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya: “Bunun adı rezilliktir”
CTP Milletvekili Derya, açıklamasında şunları kaydetti:
“Tam 1 sene boyunca ülkenin ve insanların geleceğini kendi iktidar ve mevki çekişmelerinize hapsedeceksiniz,
Ekonomiyi, sağlığı, eğitimi darmadağın edeceksiniz,
Davet ettiğiniz dış müdahaleler ile demokrasi adına taş üstünde taş bırakmayacaksınız
Yasamayı ve yürütmeyi kendi kurultay hesaplarınıza kilitleyeceksiniz,
Anayasa ihlali başta olmak üzere her türlü hukuksuzluğu "normalleştirmeye" kalkacaksınız,
Ne kadar kamu kaynağı varsa hepsini çar çur edip şahsi menfaat üleştirmesinin kitabını yazacaksınız,
Sonra da "Dış müdahalenin engellenmesi ve birliğin bozulmaması" için kurultay erteleyeceksiniz!
Bunun adı rezilliktir!”
 
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