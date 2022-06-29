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CTP Milletvekili Akansoy: “Bu yapılan tamamen insan hakları ihlalidir”

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CTP Milletvekili Asım Akansoy, Türkiye’ye giriş yasağına ilişkin Meclis’te konuştu, yapılanların insan hakları ihlali olduğunu ve Kıbrıslı Türk aydınlara, siyasetçilere yönelik bir sergilendiğini vurguladı.

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CTP Milletvekili Akansoy: “Bu yapılan tamamen insan hakları ihlalidir”
“Bu yapılan tamamen insan hakları ihlalidir! Biri çıksın bana söylesin Ali Bizden ne söyledi de Türkiye’ye alınmadı, Okan Dağlı ne söyledi de Türkiye’ye alınmadı” diye soran CTP Milletvekili Asım Akansoy, gerçeklerin yerle bir edildiğine vurgu yaptı. Akansoy, “Daha 3 gün önce Meclis’i ziyaret eden TC Dışişleri Bakanı CTP içindeki PKK’lılar ifadesi kullandı… Bu nedir? İftira değil mi?... Bunlar bu ülkede ayrılıkçılığı reddeden, çözüm talep eden, konuşan, düşüncelerini cesaretle dile getiren insanlardır, mesele bir acizlik meselesidir. Hükümet böyle bir konunun üzerine gidemez” şeklinde konuştu.
Kıbrıslı Türk Aydınlara yönelik geçmiş yıllarda olduğu gibi bir tavır olduğuna işaret eden Akansoy, “Türkiye’deki iktidar değişse, Sayın Arıklı’ya sesleniyorum, kendilerine sıra gelse de, Arıklı’yı da savunan yine bizler olacağız, UBP’nin içine müdahale edildiğinde ilk ses çıkaranlar bizler olduğumuz gibi” dedi.
 
 
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