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CTP Meclis önünde açıklama yaptı

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Cumhuriyet Meclisi’nin bugün toplanması bekleniyor.

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CTP Meclis önünde açıklama yaptı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) sabah saatlerinde Cumhuriyet Meclisi’nde grup toplantısı yaptı. Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) de grup toplantısı yapması bekleniyor.
CTP Grup toplantısı sonrasında Meclis önünde basın açıklaması yaptı.
Yeni yasama yılının 1 Ekim’deki törensel açılışından sonra Genel Kurul’un gündemi Meclis Başkanlığı divanını belirlemek olmuştu.
Seçimle ilgili süreç, 7 Ekim’de başlamış, 3 aday için toplamda 15 tur oylama yapılmış, 18 Ekim’deki Genel Kurul toplantısında Meclis Başkanlığı’na UBP Milletvekili Ziya Öztürkler’in seçildiği açıklanmıştı.
CTP milletvekilleri 3 oy pusulasının geçersiz olduğu yönünde Meclis tutanaklarına şerh koymuş ve 18 Ekim’de oturuma ara verilmişti.
Öztürkler’in Meclis Başkanı seçildiği 23 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlanmış, CTP milletvekilleri bunun üzerine basın toplantısı düzenleyerek kararın yok hükmünde olduğunu belirtmişti.
Kamuda yetkili 5 sendikanın da aralarında bulunduğu 8 sendika şu sıralar Meclis önünde yönetim kurulları seviyesinde eylem yapıyor. Sendikalar önceki günkü açıklamasında "Demokrasi ve hukuku katleden hükümeti" protesto edeceklerini ve basın açıklaması yapacaklarını duyurmuştu.
 
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