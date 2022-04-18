CTP lideri Erhürman, Arıklı’ya yanıt verdi



“Statükocunun kimler olduğu herkesin malumu”



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “Sendikalar, bürokrasi, sivil toplum örgütleri ve klasik muhalefet anlayışı statükonun bekçileridir” açıklamalarına yanıt verdi.

Arıklı’nın ifadelerinin altında ‘Sendikalar size söylüyorum Başbakanım sen anla’ manasının yattığını öne süren Erhürman, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu ülkede statükocunun kim ya da kimler olduğu herkesin malumu bu bir.

Bu halkı, bölerek, kurumsal yapılarını sürekli ötekileştirerek, “ben yaparım olur” anlayışıyla yönetemezsiniz bu iki.

Yapmaya çalıştığınız işlere “reform” adını vererek bu davranışınızı ve bizi daha da geriye götürme çabalarını meşrulaştıramazsınız bu üç.

Hükumet ortağınıza, hükumetinizin başına sosyal medya üzerinden mesaj ve ayar vererek kendinizi olan bitenden soyutlayıp aklayamazsınız bu da dört.”

Arıklı’nın, ‘her söylediğinin birkaç gün sonra tersini yapan bir hükümetin ortağı’ olduğunu ifade eden Erhürman, “Sorumluluğunuzun bilincine varın ve sorumluluğu durmadan başkalarına atmaya uğraşmayın. Tutmaz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

