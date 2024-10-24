banner913
banner932
Lefkoşa'da kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama çalışmaları başlıyor
Lefkoşa'da kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama çalışmaları başlıyor
21 0
Sami’nin hayalleri yarım kaldı
Sami’nin hayalleri yarım kaldı
256 0
 
Girne Rallisi Liman’da şov etabı ile başlayacak
Girne Rallisi Liman’da şov etabı ile başlayacak
37 0
Meteoroloji raporu... Sıcaklık 25-28 derece dolaylarında
Meteoroloji raporu... Sıcaklık 25-28 derece dolaylarında
38 0
Onkoloji hastanesi hemşireleri erken tanının önemini vurguladı
Onkoloji hastanesi hemşireleri erken tanının önemini vurguladı
26 0
İsias Davası’nda ara karar açıklandı… Bir sonraki duruşma 3 Aralık’ta
İsias Davası’nda ara karar açıklandı… Bir sonraki duruşma 3 Aralık’ta
31 0
İsias Otel duruşmasında taraf avukatların talepleri dinlendi.
İsias Otel duruşmasında taraf avukatların talepleri dinlendi.
33 0
banner1032

CTP Lefkoşa İlçesi yönetim kurulu görev dağılımını yaptı

banner1020

banner1045
CTP Lefkoşa İlçesi yönetim kurulu görev dağılımını yaptı
banner971
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi yönetim kurulu görev dağılımını yaptı, başkanlığa CTP milletvekili Devrim Barçın seçildi.
CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, geçen hafta düzenlenen 41’inci Olağan Kongresi’nden sonra ilk toplantısını dün akşam yapan CTP Lefkoşa İlçesi yönetimi  görev dağılımını şu şekilde yaptı:
"İlçe Başkanı Devrim Barçın, İlçe Sekreteri Mustafa Gürkan, Örgütlenme Sorumlusu Ahmet Güneş, Sayman Hüda Avşaroğlu, Yerel Yönetimler Sorumluları Öykü Akcan ve Ali Alp Kolozali, Sosyal İşler Sorumluları Eda Aşan ve Eser Öktem, Dışilişkiler ve Eğitim Sorumlusu Arif Osum, faal üyeler Dilan Aşan ve Yeşim Bozat.”
 Disiplin Kurulu Üyeleri ise şöyle açıklandı:
 “Cezar Oransel, Nedret Tümkan, Niyazi Okutan, Mehmet Erenler ve Yunus Konaç.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.