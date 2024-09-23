"CTP, Kıbrıslı Türklerin sesi olacak"

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP'nin New York ziyaretine Kıbrıs’ta katılaşmış çözümsüzlük ortamını kırmak adına önerilerini sunacağını ve oyuna dahil olacağını vurguladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kıbrıs Türk toplumunun karşı karşıya olduğu "derin sıkışma ve kuşatmaya" dikkat çekti. Akansoy, Kıbrıs sorununda izlenen yanlış yol haritasının Kıbrıslı Türkleri dünyadan daha fazla kopardığını ve yeni zorluklar yarattığını belirtti. Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Akansoy, bu zorluklar arasında mülkiyet krizinin en ön planda olduğunu vurguladı.

Akansoy'un açıklaması şöyle:

"Kıbrıs Türk toplumu olarak içinde bulunduğumuz derin sıkışma ve kuşatmayı aşmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kıbrıs sorunundaki yanlış yol haritası, Kıbrıslı Türkleri dünyadan daha da kopardığı gibi, yeni zorlukları da beraberinde getirmiştir. Mülkiyet krizi bunların başında gelmektedir.

İzolasyonların aşılması yönünde verdiğimiz mücadele, müzakerelerin meşru zemini olan BM Güvenlik Konseyi kararlarının dışına çıkılması nedeniyle çok zorlaşmış, dünya kamuoyu bizi ciddiye alma noktasının dışına çıkarmış, Kıbrıslı Türkler kendi öz sorunlarında özne olmaktan çıkartılmıştır.

Üyesi olduğumuz Sosyalist Enternasyonal’in Madrid’te Kasım 2022'de gerçekleşen 26. Kongresinde CTP’nin karar önerisi, dünya üzerinde 133 siyasi parti tarafından oy birliği ile kabul edilmişti: “Kıbrıs sorununun federal çözümü için verilen mücadeleye cesaretle destek verildiği” belirtilmişti. Aynı zamanda Enternasyonal, “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderleri BM himayelerinde yürütülen resmi müzakereleri acilen yeniden başlatmaya çağırır. Müzakereler sonuç odaklı, zaman çerçeveli ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ile tam uyumlu olarak, iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı bir federasyonu hedeflemelidir.” vurgusunu yapmış, tavrını çok net olarak ortaya koymuştur. New York’taki toplantı, Sosyalist Enternasyonalin Başkanı olan İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sanches’in Başkanlığında gerçekleşecek olup, Türkiye ve Yunanistan dahil, konu ile ilgili dünyanın önemli ülke temsilcilerini buluşturacaktır.

CTP New York’taki toplantıya Genel Başkanımız Tufan Erhürman ve Dış İlişkiler Sekreterimiz Fikri Toros ile katılıyor. Gerek SE gerekse BM düzeyinde yapılacak görüşmeler hepimiz için çok önemli.

CTP heyeti yapacağı tüm görüşmelerde, Kıbrıslı Türklerinin sesi, sözü olacaktır. Kıbrıs’ta katılaşmış çözümsüzlük ortamını kırmak adına önerilerini sunacak, oyuna dahil olacaktır. Yeni dönem sorumluluk üstlenerek açılır. Varolan boşluğu doldurmaya kararlıyız."