CTP, HP ve TDP, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili soruşturmanın yeniden açılmasını talep etti

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili soruşturmanın yeniden açılmasını talep etti.

Polisi, Cumhurbaşkanı’nı ve hükümeti bu konuda göreve çağıran CTP, konunun takipçisi olacağını belirtti.

Dün basında çıkan haberlerin, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili dönemin Türkiye Emniyet Genel Müdürü ve ekibini açıkça işaret ettiği ileri sürülen açıklamada, CTP’nin, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili soruşturmanın Polis Genel Müdürlüğü tarafından süratle ve yeniden açılmasını, ilgili iddiaların değerlendirilmesini ve soruşturmanın tamamlanmasını talep ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bir siyasi cinayet olan Kutlu Adalı olayı, toplumda derin yaralar açmış bir konudur. Toplumsal güven ve huzurun sağlanması, bu ve benzeri tüm siyasi cinayetlerin üzerine kararlılıkla gitmekten ve sonuçlandırmaktan geçmektedir. Bu soruşturmanın yeniden açılıp sonuçlandırılması konusunda sorumlulukları bulunan Sayın Ersin Tatar ve Ersan Saner Başbakanlığındaki Azınlık Hükümeti’ni göreve davet eder CTP olarak konunun yakın takipçisi olacağımızı bildiririz.”

ÖZYİĞİT

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, Kutlu Adalı Cinayeti soruşturmasının yeniden açılmasını ‘kaçınılmaz bir gereklilik’ olduğunun altını çizdi.

Özyiğit’in açıklaması şöyle:

“Sedat Peker’in videolarını izlerken insan hem ürperiyor hem de ülkesi adına üzülüyor. Güzelim ülkemizin böylesi konularla gündeme gelmesi bile utanç verici. Bu söylenenler yeni de değil, ancak bizzat işin içindekiler tarafından söylenmesi işin rengini değiştiriyor. Kutlu Adalı cinayeti yeniden soruşturulmalıdır. Bu artık kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu konu hepimizin, meclisin ilgili tüm kurumların sorumluluğundadır. Bizler bu sorumluluğu almaktan asla kaçınmayacağız, bu yönde atılacak her adıma da destek çıkacağız.

Bu vesileyle ortaya konan ve uyuşturucu trafiği dahil ülkemizi ilgilendiren tüm konularla ilgili iddiaların araştırılmasına yönelik ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunacağımızın bilinmesini isterim.

TC-KKTC arasında imzalanan ve halen yürürlükte olan Adli Yardımlaşma Yasası’ndan da yararlanılması gerektiğini özellikle hatırlatmak isterim.”

ÖZERSAY: “İDDİALARIN ARAŞTIRILMASI, İFADELERİN ALINMASI ARTIK KAÇINILMAZ”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da, Adalı Cinayetini kimlerin azmettirdiğine dair isimlerin verilmeye başlandığına işaret etti, bu iddiaların araştırılması ve ifadelerin alınmasının artık kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Ülkemize dair mide bulandıran, rahatsız eden çok sayıda iddia ortaya atıldı. Siyasetteki kirlenmeye dair endişe duyan, buna karşı mücadele etmek isteyen herkesi rahatsız etmesi gereken iddialar.

1) Uluslararası uyuşturucu trafiğinde ülkemizin de bir konumu olduğu, kasetlerle insanların tehdit edildikleri, Türkiye’deki bazı siyasilerin isimlerinin de bu konularla bağlantılı olduğu iddia edildi, isimler verildi.

2) Kutlu Adalı cinayeti konusunda Türkiye’den bazı kişilerin isimleri azmettirici olarak verildi, iddialarda bulunuldu.

İki hafta önce Kutlu Adalı cinayeti konusunda şu açıklamayı yapmıştık: “Gazeteci Kutlu Adalı’nın faili meçhul cinayeti insan hakları ve basın özgürlüğü açısından ülkemizde kara bir lekedir. Bu konuyla ilgisi olanların/bu konuda bilgisi olanların konuşmaya başlaması yetmez, polis ve savcılığın yeni bilgi ve itirafları yakından takip etmesi ve dosyayı güncelleyerek sonuçlandırmaya çalışması gerekir. Bu ülkede insan haklarını ve demokrasiyi önemseyen herkesin bu konuyu takip etmesi, sonuç alınması için baskı koyması önemlidir”. Bugün itibariyle bu cinayeti kimlerin azmettirdiğine dair isimler verilmeye başlandı. Bu iddiaların araştırılması, ifadelerin alınması artık kaçınılmaz. Bu ülkenin alnından bu KARA LEKEYİ silmek, etkili ve sonuç alıcı bir soruşturma yaparak suçluların cezalandırılmasını sağlamak gerekir.

Uluslararası uyuşturucu trafiği konusunda yayınlanan videolarda yer alan iddialarda Türkiye’den ve KKTC’den ismi geçen herkesin açıklama yapması, bildiklerini söylemesi, iddialar doğru değilse derhal yalanlaması ya da doğrusunu biliyorsa konuşması gerekir. Şimdi bu ülkede bazı eski siyasilerin bankalardaki şaibeli parasının üzerine neden gittiğimizi daha iyi anlıyor musunuz? Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na açık çağrımdır! Bu ülkenin, insanının ve devletin itibarı için derhal harekete geçin!”





