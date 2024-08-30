CTP Güzelyurt İlçe Başkanlığı yabancı işçiler için devrede

Niyazi Ergülen

Cypfruvex in narenciyede çalıştırmak için, üçüncü ülkeden getirttiği isçilerin insani koşullarda yaşam alanı sağlayamaması ve çalıştıkları ücretleri ödememesi ile başlayan olayların ardından, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, CTP adına sivil toplum örgütleri ile dayanışma içinde çalışma yapıyor, işçilerin hakkını savunuyor.

Gulamkadir, yabancı işçilerle toplantı yaparak onların haklarını savunmak için polis müdürlüğüne şikayette buldundu.

