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CTP Gençlik Örgütü MYK belirlendi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi.

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CTP Gençlik Örgütü MYK belirlendi
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Gençlik Meclisi’nde MYK’ya gidecek isimlerin belirlenmesinin ardından yapılan ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı.
İsmail Barbaros başkanlığındaki MYK şu isimlerden oluştu:
“İsmail Barbaros - Başkan; Deniz Kim - Sekreter; Ahmet Köseoğlu - Örgüt Sekreteri; Doğucan Akdeniz - Örgüt Sekreteri; Enç Yılmaz - Mali Sekreter; Berke Dağlı - Dış İlişkiler Sekreteri; Çağın Nevruz Özsoy - Basın Yayın Propaganda Sekreteri; Deniz Miralay - Çevre Sekreteri; Berkan Bengihan - Sivil Toplum ve Emek Sekreteri; İlsu Hanife Çetinkayalı - Eğitim Sekreteri;
Açelya Özarabacı - Faal Üye”
 
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