banner913
banner932
İskele ilçesinde 10 köyde bugün 09.00-13.00 arasında elektrik kesintisi olacak
İskele ilçesinde 10 köyde bugün 09.00-13.00 arasında elektrik kesintisi olacak
39 0
KTOEÖS bugün de grevde… Orta dereceli okullarda sınavlar yapılmayacak
KTOEÖS bugün de grevde… Orta dereceli okullarda sınavlar yapılmayacak
4 0
 
Olağanüstü başarıları, soyadını belirledi
Olağanüstü başarıları, soyadını belirledi
24 0
Can alan kazada yürek burkan detay
Can alan kazada yürek burkan detay
669 0
Cezaevinde ölüm
Cezaevinde ölüm
29 0
U16 Ligi bölge karmaları sahaya inecek
U16 Ligi bölge karmaları sahaya inecek
14 0
Son bir haftada 65 trafik kazası… 3 ölü, 16 yaralı
Son bir haftada 65 trafik kazası… 3 ölü, 16 yaralı
17 0
banner915

CTP Gençlik Örgütü, Liberal Demokrasi Hareketi ile görüştü

banner476

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Kuzey Kıbrıs'ta yeni oluşan Liberal Demokrasi Hareketi ile görüştü.

banner825
CTP Gençlik Örgütü, Liberal Demokrasi Hareketi ile görüştü
banner931

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kıbrıs sorununda federal temelde bir çözüm için ortak mücadele edilebileceği konusunda mutabakata varıldı.

Gençlik sorunları ile ekonomik sorunların ele alındığının belirtildiği açıklamada, iki örgütün ekonomik sorunlarının çözümü noktasında farklı yaklaşımlara sahip olduğu kaydedildi. Kıbrıs sorununda ise federal temelde bir çözüm için ortak mücadele edilebileceği konusunda mutabakata varıldığı aktarıldı.

İnsan hak ve özgürlükleri kapsamında iki örgütün ortak çalışmalar yapılabileceği ve bu yönde iş birliği süreçlerinin geliştirilebileceği konusunda da görüş birliği sağlandığının belirtildiği açıklamada, örgütlerin yakın zamanda yeniden bir araya gelerek birlikte çalışma yapma kararı aldığı paylaşıldı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.