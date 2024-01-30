CTP Gençlik Örgütü, Holguin’i kapıda karşıladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilecek görüşmeye katılmak üzere KKTC’ye geçen BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’ı Ledra Palace Sınır Kapısı’nda karşıladı.CTP’den yapılan yazılı açıklamada “Yoğun bir katılımla Holgiun'u karşılayan Gençlik Örgütü üyelerine Genel Sekreter Asım Akansoy, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ile milletvekilleri Ürün Solyalı ve Sami Özuslu da eşlik etti.Holgiun'u karşılamak için hazırlık yapan CTP Gençlik Örgütü üyeleri, ‘We Want Federation’, ‘Young People Want Peace’ yazılı pankartlar ve dövizler tutarak Holgiun'a Kıbrıslı Türklerin federal çözümden yana olduklarını anlattı” denildi.Açıklamaya göre CTP’li gençlerin düzenlediği eyleme Kıbrıs Türk Barış Derneği de destek verdi.