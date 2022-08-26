CTP dışında Gazimağusa karma karış!

Gazimağusa’da belediye başkanlık yarışında CTP dışında kalan partilerde tam bir karmaşa hakim



Gazimağusa konusunda ilk adımı atan Cumhuriyetçi Türk Partisi oldu. CTP yönetimi Gazimağusa’nın sevdiği ve takdir ettiği bir isim olan Dr. Süleyman Uluçay’ı aday gösterdi.

Uluçay aylar öncesinde adaylığını duyurup çalışmalara başladı. CTP’nin güçlü adayına karşı Ulusal Birlik Partisi de güçlü bir aday ile karşılık vermek istiyor. 4 sene önceki seçimde UBP Demokrat Parti ile işbirliği yapmış ve DP’li olduğu bilinen İsmail Arter’e destek vererek bağımsız aday olarak Arter’in kazanmasında büyük bir rol oynamıştı. Ancak UBP bu kez Gazimağusa’da aday çıkarmakta kararlı.

UBP’den bir dönem Gazimağusa Milletvekilliği yapan, ikinci dönem ise aday olmayacak mesleği olan doktorluğa dönen Dr. Erdal Özcenk Gazimağusa Belediye Başkanlığı’na adaylığını sosyal medya hesabı üzerinden açıklamıştı.

ERDAL ÖZCENK HAZIR KITA

DAÜ VYK Başkanlığı görevini de yürüten ve halkın sevip takdir ettiği bir isim olan Erdal Özcenk UBP’den aday olmak istiyor. Ancak UBP’nin başka bir ismi aday göstermesi durumunda bağımsız belediye başkan adayı olarak yarışta olmakta kararlı.

Öte yandan şu anda belediyede Asbaşkanlık görevinde bulunan Cem Dana da UBP belediye başkan adayı olmak için partiye başvuruda bulundu.

Parti yönetiminin bu noktada henüz bir karar üretmediği biliniyor. Ancak UBP Yönetiminin Dr. Erdal Özcenk ismine sıcak olduğu gelen bilgiler arasında ..

ARTER ADAY GİBİ..

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter henüz adaylık konusunda net bir karar vermiş değil. Yakın çevresi Arter’in yeniden aday olacağı görüşünde. Arter bir öncesi seçimde UBP-DP ittifakı ile bağımsız seçilmişti. Ancak bu kez UBP desteği Arter ile birlikte değil.

Arter’in Demokrat Parti’nin eylül ayı başında yapacağı kurultaya kadar adaylık konusunda fikir beyan etmeyeceği ifade ediliyor..

Arter yönetiminde Gazimağusa Belediyesi son yıllarda personelin maaşlarını ödeme konusunda sıkıntılar yaşıyor.

