“CTP de hükümet formülleri arasında”

Sucuoğlu, “Aritmetik olarak güçlü bir hükümet arayışındayız. “Cumhuriyetçi Türk Partisi de alternatif hükümet formüllerinden bir tanesidir” şeklinde konuştu





Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nda, istifanın sunulmasının sonrasında basına açıklama yaptı.

Sucuoğlu, bugün görevi aldıktan sonra ya da çarşamba günü tüm partilerle resmi görüşmelere başlayacaklarını açıklayarak, “Aritmetik olarak güçlü bir hükümet arayışındayız. Üzerinde durduğumuz siyasi ve ekonomik istikrardır” diye konuştu.

Diğer partilerin yetkilileriyle görüşme imkânları olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, “Ne olumlu ne de olumsuz bir durum yok” dedi.

Sucuoğlu, muhtemelen bugün tekrar Cumhurbaşkanlığı’nı ziyaret edeceğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın hükümeti kurma görevini kendisine takdim edeceğini söyledi.

Sucuoğlu, “Hükümeti kurma görevini alıp, yoğun bir şekilde yeni bir hükümeti, istikrarlı bir hükümeti kurma anlamında çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Kafanızda belli bir hükümet modeli veya üzerinde uzlaşılmış bir hükümet modeli var mı?” sorusu üzerine Sucuoğlu, “Belli bir hükümet modeli var. Nisap sorunu yaşamayacak. Aritmetik olarak güçlü bir hükümettir istediğimiz” yanıtını verdi.

Meclis’teki nisap sorununun, 23 Ocak’ta yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinin sebeplerinden bir tanesi olduğunu kaydeden Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Aynı sıkıntıları yaşatmayacağımız bir hükümet formülü olması gerekir. Bizim esas üzerinde durduğumuz tabi ki istikrardır… Seçim öncesi de hep söyledik. Siyasi istikrar ve ekonomik istikrar… Bu da uzun sürecek aritmetik olarak sıkıntı yaşatmayacak bir hükümet formülüdür. Bunun arayışı içerisindeyiz.”

Diğer partilerin yetkilileriyle görüşme imkânları olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, görüşlerini alıp, görüşlerini sunduklarını belirtti. “Ne olumlu ne de olumsuz bir durum yok” diyen Sucuoğlu, “Tahmin ediyorum resmi görevi aldıktan sonra heyetimizle birlikte yapacağımız ziyaretlerde çok daha detaylı resmi görüşmeler olacak” ifadelerini kullandı.

Partilere ilk tur ziyaretlerin ardından tekliflerin değerlendirilmesi anlamında ikinci veya üçüncü tur ziyaretlerin olabileceğini dile getiren Başbakan Sucuoğlu, esas hedeflerinin siyasi istikrar olduğunu yineledi.

27 milletvekili sayısı ile bugün hükümetin kurulabilme imkânı olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Ama bizim amacımız bu değil. Bizim amacımız istikrarı yaratacak bir hükümettir ve uzun süreli bir hükümettir. Onun çabası ve çalışması içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Başka bir soru üzerine Sucuoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) yapılacak ziyaretin de hükümeti kurmaya yönelik olacağını, nezaket ziyareti olmayacağını belirterek, şöyle devam etti:

“Biz tüm partilerin bu zor dönemde elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz. Nasıl ki biz koyuyoruz ve koyacağız. Diğer arkadaşların da diğer partilerin de bu düşüncede olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla bizim yapacağımız ziyaretler nezaket ziyareti değil tam tersi ‘hükümeti nasıl kurabiliriz, önerileriniz nelerdir, bizim önerilerimiz nelerdir’ bunları tartışacağımız görüşmeler olacak. Cumhuriyetçi Türk Partisi de alternatif hükümet formüllerinden bir tanesidir. İstikrar…”

“Hükümet kurma süreci hızlı bir şekilde ilerler mi?” sorusuna karşılık Başbakan Sucuoğlu, şu yanıtı verdi:

“Hızlı değil, bir sınırı yok… Geçen defa 5 Kasım’da belliydi. KKTC rekoruydu herhalde pazartesi görevi aldık, cumartesi Bakanlar Kurulu’nu sunduk. Orada belliydi aritmetik… Şu anda yeni bir Meclis, yeni parti temsiliyetleri… Dolayısıyla burada farklı alternatif çözümler var. Bunların hepsini sonuna kadar deneyeceğiz. Nasıl ki CTP ile bir ortaklık, bir hükümet kurmayı düşünüyoruz, aynı şekilde, Halkın Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi ile de görüşmelerimiz olacak.”

Başka bir soru üzerine ortaya çıkmış net bir hükümet formülü olmadığını açıklayan Başbakan Sucuoğlu, “Yoğun görüşmeler var ama ne olumlu ne de olumsuz bir durum yok. Bunlar hep gayri resmi görüşmelerdir. Resmi görüşmeler görevi aldıktan sonra olur” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, “Bizim için önemli olan siyasi istikrardır. Onun peşinde koşacağız. O yönde alternatif çalışmalarımızı yapacağız… Şu ana kadar da belli noktalara geldik doğrusu ama netice olarak üzerinde çalışılması gerekir” ifadelerini kullandı.



